Дорогая шутка Илона Маска и запрет на экзотический чай для российских футболистов. Топ-5 цитат недели

После первоапрельской шутки Маска акции Tesla упали на 5%

Журнал Новое Время собрал пять самых ярких цитат за прошлую неделю.

Мы отделали Исламское государство по полной программе.

Дональд Трамп, президент США, объявил о скором выводе американских военных из Сирии.

Мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите.

Илон Маск, основатель компании Tesla, в Twitter опубликовал первоапрельскую шутку, после которой акции его компании обвалились более чем на 5%.

Насколько нужно не уважать людей, чтобы вот такую грязь гонять.

Юлия Тимошенко, лидер ВО Батькивщина, в эфире программы Свобода слова на ICTV возмутилась опубликованном в журнале Новое Время рейтингом политиков-лгунов, составленном на основе исследований VoxUkraine, в котором она заняла первое место.

Это займет несколько лет.

Марк Цукерберг, основатель Facebook, рассказал о сроках решения проблем с безопасностью в этой социальной сети.

Не курить кальян и не пить экзотические чаи.

Российский футбольный союз опубликовал в Twitter памятку для футболистов сборной РФ относительно запрещенных веществ.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года