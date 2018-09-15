Дорогая любовь Луценко и упрек Marvel в гомофобии. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.
Это дорого, но моя любовь заслужила.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, в интервью изданию Цензор.нет прокомментировал отдых своей семьи на Сейшелах в январе 2018-го. Согласно расследованию программы Схемы, эта поездка стоила 52 тысячи евро.
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Сделаю из вас сочную отбивную.
Виктор Золотов, глава Росгвардии, вызвал на дуэль российского оппозиционера Алексея Навального в ответ на обнародованные данные о коррупции в этом ведомстве.
Это гражданские лица. Ничего там криминального нет.
Владимир Путин, президент России, сделал заявление о россиянах, подозреваемых в отравлении экс-разведчика СЕргея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
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Неужели нельзя пригласить открытого гея, который сыграл бы супергероя?
Кит Харрингтон, британский актер и звезда сериала Игра престолов, в интервью Variety упрекнул американскую киностудию Marvel в гомофобии.
В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплоченность общества, нам нужен каждый.
Павел Климкин, глава МИД Украины, анонсировал гендерный аудит в своем ведомстве и объяснил его причины.
Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года
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