Дорогая любовь Луценко и упрек Marvel в гомофобии. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Это дорого, но моя любовь заслужила.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, в интервью изданию Цензор.нет прокомментировал отдых своей семьи на Сейшелах в январе 2018-го. Согласно расследованию программы Схемы, эта поездка стоила 52 тысячи евро.

Сделаю из вас сочную отбивную.

Виктор Золотов, глава Росгвардии, вызвал на дуэль российского оппозиционера Алексея Навального в ответ на обнародованные данные о коррупции в этом ведомстве.

Это гражданские лица. Ничего там криминального нет.

Владимир Путин, президент России, сделал заявление о россиянах, подозреваемых в отравлении экс-разведчика СЕргея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Неужели нельзя пригласить открытого гея, который сыграл бы супергероя?

Кит Харрингтон, британский актер и звезда сериала Игра престолов, в интервью Variety упрекнул американскую киностудию Marvel в гомофобии.

В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплоченность общества, нам нужен каждый.

Павел Климкин, глава МИД Украины, анонсировал гендерный аудит в своем ведомстве и объяснил его причины.

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года