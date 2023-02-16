Новым премьером Молдовы стал Дорин Речан. Парламент утвердил состав правительства 16 февраля, 17:07 Дорин Речан (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном в четверг, 16 февраля.

Об этом сообщает NewsMaker.

В новом правительстве появится новое ведомство — министерство энергетики. На своих должностях останутся семь министров. Во время выступления Речан пообещал денонсировать договоры, заключенные в рамках СНГ. Среди главных пунктов его программы — укрепление нацбезопасности, продолжение административной и судебной реформ и начало переговоров по вступлению в Евросоюз.

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Кандидатуру Дорина Речана на должность премьера президент Майя Санду предложила 10 февраля. Он ее советник по вопросам обороны и нацбезопасности. Речан был министром обороны Молдовы с 2012 по 2015 год, а до этого занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций. До работы в правительстве Речан работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group. Также он был менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.

Дорин Речан (в центре) и его кандидатуры для глав министерств / Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

10 февраля Наталья Гаврилица объявила, что уходит с должности премьер-министра. Конкретных причин такого решения она не сообщила.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Администрация Санду подтвердила, что Кишинев знал о планах России разрушить политическую ситуацию в Молдове.

13 февраля президент заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.