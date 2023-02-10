Новым премьером Молдовы может стать Дорин Речан. Его кандидатуру предложила Санду

10 февраля, 17:09
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Дорин Речан (Фото:Dorin Recean/Facebook)

Дорин Речан (Фото:Dorin Recean/Facebook)

После отставки правительства президент Молдовы Майя Санду выдвинула на должность премьер-министра секретаря Совета безопасности Дорина Речана в пятницу, 10 февраля.

Об этом она сообщила на брифинге после консультаций с парламентскими фракциями, пишет NewsMaker.

Санду подчеркнула, что новое правительство должно повысить уровень безопасности и «сохранить Молдову в мире свободных стран». Предложенного ею кандидата уже поддержала фракции руководящей партии Действие и солидарность (PAS).

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Речан заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Среди своих трех приоритетов он назвал дисциплину в госинститутах, экономику, мир и стабильность. Отдельно потенциальный премьер отметил интеграцию Молдовы в ЕС.

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Дорин Речан — советник Санду по вопросам обороны и нацбезопасности. Он был министром обороны Молдовы с 2012 по 2015 год. До этого занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций.

10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила, что уходит в отставку. О конкретных причинах такого решения она не сообщила.

https://www.youtube.com/watch?v=MpdvQ5Hy1Gw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Молдова Премьер-министр Майя Санду

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