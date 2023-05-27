Эхо самых черных лет сталинизма. WP рассказала о новом расцвете доносов и «стукачества» в России на фоне войны с Украиной 27 мая, 12:42 Российский «пионер» на Красной площади в Москве, май 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

На фоне развязанной Кремлем войны против Украины российское общество изнутри сковала «враждебная параноидальная атмосфера» в духе худших лет репрессий и доносов сталинской эпохи.

Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post.

«Пока режим российского президента Владимира Путина расправляется с критиками войны и другими политическими инакомыслящими, граждане [РФ] следят друг за другом», — пишет WP, называя такой тренд «отголоском самых черных лет репрессий Иосифа Сталина», включая провоцирование расследований, уголовных обвинений, преследований и увольнений с работы.

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Как и тогда, в современной России частные разговоры в ресторанах и железнодорожных поездах дают повод вызывать полицию для ареста «предателей» и «врагов», а посты в соцсетях и сообщения даже в частных чатах становятся «разоблачительными доказательствами, которые могут привести к тому, что в дверь постучатся агенты ФСБ».

Издание констатирует «жуткие» признаки такой тенденции: государство активно поощряет доносы, а новости об арестах и судебных преследованиях еще больше раздуваются пропагандистами на федеральных телеканалах и в Telegram. В марте прошлого года Путин призвал нацию очиститься, заявив, что «российский народ всегда сможет отличить настоящих патриотов от предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку».

По данным российской правозащитной группы ОВД-Инфо, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по меньшей мере 19 718 человек в России были арестованы за несогласие с войной, в отношении 584 человек возбуждены уголовные дела, а в отношении 6 839 — административные. Многие другие оппоненты войны столкнулись с запугиванием или преследованиями со стороны властей, потеряли работу или стали мишенью для родственников, сообщает организация. По данным правозащитной организации Мемориал, сейчас в России удерживают по меньшей мере 558 политзаключенных.

Автор материала пишет, что «волна доносов» сделала общественные места опасными. Среди самых рискованных — школьные классы, особенно во время санкционированных государством уроков под названием Разговоры о важном, где ученикам преподают милитаристские и пропагандистские взгляды на войну в Украине и историю.

По словам журналистки WP, когда недавно она «обедала с друзьями в московском ресторане, один из них настороженно спросил официанта, есть ли в ресторане камеры» — и они там были. Другой ее знакомый был вынужден «почти неслышно прошептать свои антивоенные мысли, нервно бегая глазами» в пустом офисном помещении, где больше никого не было.

А Камилу Мурашову, медсестру детского хосписа, 14 мая задержали в метро после того, как кто-то сфотографировал на ее рюкзаке изображение сине-желтого флага Украины. После доноса на нее Мурашову обвинили в дискредитации военных РФ.

«Эта волна доносов — один из признаков тоталитаризма, когда люди понимают, что «хорошо» — с точки зрения президента — и что «плохо», а потому «тот, кто против нас, должен быть привлечен к ответственности», — говорит Андрей Колесников, московский политический аналитик из Фонда Карнеги за международный мир, которого, как и многих других россиян, власти признали «иностранным агентом».

Колесников уверен, что впереди Россию ждут еще худшие годы, а Владимир Путин «не вернется к нормальной жизни». «Он не сумасшедший в медицинском смысле, но он сумасшедший в политическом смысле, как и любой диктатор», — отмечает он.

В современной России большинство доносов, похоже, делают «патриоты», считающие себя «хранителями Родины», рассказала WP социальный антрополог Александра Архипова, которая исследует эту тему — после того, как в прошлом году сама была осуждена за комментарии, которые она сделала на телеканале Дождь.

Архипова вместе с коллегами-исследователями выявила более 5,5 тыс. случаев доносов. В одном из описанных ею случаев мать из Санкт-Петербурга, которую в полицейских документах идентифицировали как Е. П. Калачеву, была уверена, что защищает своего ребенка от «морального вреда», когда сообщила силовикам о размещенных кем-то плакатах с изображением разрушенных российскими войсками украинских квартир возле игровой площадки. В результате ее доноса российскому третьекурснику предъявили обвинение в дискредитации армии.

Архипова также рассказала об Анне Коробковой, внучке советского информатора КГБ, который большую часть своего времени тратил на написание доносов. Сейчас она заявляет, что идет по его стопам: именно Коробкова донесла российским силовикам на саму Александру Архипову и нескольких ее коллег из университета. Журналисты WP связались с Коробковой по электронной почте (отмечая, что не имеют других подтверждений ее личности), и услышали в ответ, что 37-летняя женщина гордится своими доносами.

«В каждом интервью я ищу признаки уголовных правонарушений — добровольной сдачи [в плен] и распространения недостоверной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, — рассказала Коробкова WP. — Если военнопленный говорит, например, что он сдался добровольно, то я пишу на него два доноса — в ФСБ и в военную прокуратуру». Она также похвасталась, что один из ее доносов привел к ликвидации старейшей российской правозащитной группы — Московской Хельсинской группы в январе 2023 года. В целом объектами ее обвинений стали ученые, учителя, врачи, правозащитники, юристы, журналисты и обычные люди.

Десятки доносов распространяются также в образовательной сфере: учителя доносят о детях, дети являются «стукачами» в отношении учителей, директора школ сообщают о детях или учителях, которые «подрывают воспитательную работу», сея раскол, страх и недоверие в образовательных учреждениях, рассказывает WP Даниил Кен, председатель Альянса учителей — небольшой независимой учительской ассоциации, которая уехала из России из-за войны.

По словам Архиповой, использование государством стукачей и многочисленные аресты являются мощными инструментами социального контроля.

«Вас могут арестовать в любой момент, но вы никогда не знаете, арестуют вас или нет. Они атакуют нескольких учителей в нескольких местах, чтобы каждый учитель знал: „Сиди тихо“, — объясняет она, — Смысл в том, чтобы заставить всех почувствовать страх».