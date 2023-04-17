Экс-офицер ВМС США вела пророссийский канал Donbass Devushka, сыгравший ключевую роль в публикации секретных документов Пентагона — WSJ 17 апреля, 09:59 Фото Центра готовности флота Северо-Западного региона за февраль 2021 года, Сара Билс — в центре (Фото:FLEET READINESS CENTER NORTHWEST)

Ключевую роль в распространении документов из утечки Пентагона сыграл пророссийский Telegram-канал Donbass Devushka, одним из администраторов которого была бывшая унтер-офицер Военно-морских сил США Сара Билс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Donbass Devushka — это сеть прокремлевских провоенных каналов в соцсетях, подкастов, аккаунтов для продажи товаров, в частности, с изображением символики ЧВК Вагнера и сбора средств на поддержку российских оккупантов. В описании его Telegram говорится, что он участвует в «информационной войне в русском стиле».



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5 апреля там опубликовали четыре якобы секретных документа: «Очень интересная потенциальная информация. Достоверность не подтверждаем, но, похоже, это очень вредные данные для НАТО», — цитирует подпись WSJ, ссылаясь на скриншот, который получило издание.

После этого несколько больших российских аккаунтов в соцсетях, «военные энтузиасты» и поклонники России подхватили файлы и начали их распространять. Как пишет газета, даже после того, как до этого их «слили» на Discord, документы стали заметны для широкой аудитории только после того, как некоторые разместили в аккаунте Donbass Devushka.

37-летняя Билс до конца 2022-го служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. За два года до этого ее повысили до звания E-7 — главного техника по авиационной электронике, но покидала службу она со значительно более низким — E-5, пишет издание. Сама Билс заявила, что ушла из ВМС по состоянию здоровья после перенесенного ПТСР.

В разговоре с журналистами WSJ она подтвердила, что является администратором канала, собирала деньги и вела подкаст под именем Donbass Devushka. Однако, по словам Билс, сетью руководят 15 человек «со всего мира», называть которых она отказалась.

Нет никаких доказательств, что Билс использовала доступ к секретным данным, который имела во время службы в ВМС, чтобы украсть их позже. Экс-военнослужащая говорит, что четыре файла опубликовал другой администратор, а через несколько дней удалила их именно она.

«Я даже не знаю, настоящие ли эти документы и что в них сказано. Я не очень хорошо разбираюсь в чтении таких документов», — заявила Билс.

Отвечая WSJ, спикер Пентагона бригадный генерал Пат Райдер, переадресовал запросы на комментарии относительно Билс и ее роли в распространении секретной информации в Минюст США, но там от комментариев отказались. Райдер напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин поручил пересмотреть процедуру доступа к разведданным, чтобы помочь предотвратить предстоящие утечки. В ВМС США от комментариев тоже отказались.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным СМИ, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.



По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.