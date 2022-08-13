Может закончиться заключением. ФБР расследует действия Трампа — Politico

13 августа, 01:34
Расписка об имуществе, изъятом ФБР при обыске имения Трампа (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Расписка об имуществе, изъятом ФБР при обыске имения Трампа (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа на предмет нарушения закона о шпионаже и других правонарушений. Это грозит ему штрафом или тюремным заключением.

Об этом пишет Politico, в распоряжении которого оказался ордер на обыск поместья Трампа.

Федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

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«Осуждение по этим статьям может обернуться тюрьмой или штрафом», — отмечает Politico и добавляет, что ордер свидетельствует о «чрезвычайной угрозе национальной безопасности, которую, по мнению федерального расследования, представляют потерянные документы».

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Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были «не просто беспрецедентными, но и ненужными — теперь они распространяют ложь и намеки, чтобы отвергнуть тот факт, что власть ополчилась против своего главного политического оппонента».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Джо Байден ФБР Дональд Трамп

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