Трампу могут предъявить первое уголовное обвинение. Он хочет, чтобы на него надели наручники, устроив «спектакль» — СМИ 22 марта, 12:02 Дональд Трамп (Фото:Brett Rojo/USA TODAY Sports via REUTERS)

45-му президенту США Дональду Трампу могут предъявить уголовное обвинение по делу о выплате денег за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Если это произойдет, он хочет чтобы в суде на него надели наручники, пишет The Guardian, ссылаясь на несколько источников.



Собеседники газеты рассказали, что, по мнению Трампа, поскольку ему все равно придется идти в суд и «сдаваться властям, чтобы снять отпечатки пальцев и сфотографироваться», он может превратить все в «спектакль». Экс-президент все больше настаивает на том, что хочет, чтобы на него надели наручники, зафиксировав руки за спиной, и он «ходил как преступник».

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Как пишет The Guardian, среди его мотивов — демонстрация неповиновения перед «несправедливым судебным преследованием» и мнение, что это укрепит его электорат для президентской кампании 2024 года. Однако, прежде всего, по словам близких к Трампу людей, его очень беспокоит, что впервые появившись в суде (например, по видеосвязи) он будет выглядеть «лузером».

Насколько серьезно Трамп настроен на такие действия, источники издания не уверены, но помешать этому может прокурор, который решит не надевать на него наручники и не разрешит политику пройти мимо камер.



Ранее Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, ссылаясь на «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхеттена. Он призвал своих поклонников выходить на протесты. Дело может стать первым в истории США случаем, когда экс-президенту предъявят уголовные обвинения.

Речь идет о выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что имели сексуальные контакты с Трампом. В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Его приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в частности в незаконной трате выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа накануне выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. В то же время Трамп утверждает, что не просил своего адвоката нарушать закон.