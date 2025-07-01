Иранские хакеры угрожают обнародовать электронные письма помощников Трампа

Связанные с Ираном хакеры угрожают обнародовать еще больше электронных писем, похищенных у окружения президента США Дональда Трампа , после того, как распространили предыдущую партию в СМИ накануне американских выборов в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

Хакеры утверждают, что у них есть примерно сотня гигабайт электронных писем с аккаунтов руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и порнозвезды Сторми Дэниелс, судившейся с президентом США. Хакеры не описывали содержание электронных писем.

Реклама

Генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала похищение писем «недопустимой кибератакой». Директор ФБР Каш Патель пообещал привлечь к ответственности «любого, связанного с любым нарушением национальной безопасности».

«Эта так называемая кибератака является не чем иным, как цифровой пропагандой, и ее цели не случайны. Это спланированная клеветническая кампания, призванная нанести ущерб президенту Трампу и дискредитировать честных государственных служащих, безупречно служащих нашей стране», — говорится в заявлении Агентства по инфраструктуре.

Миссия Ирана в ООН не ответила на просьбу Reuters о комментарии. В прошлом Тегеран отрицал кибершпионаж.

Группа связанных с Ираном киберпреступников, работающих под псевдонимом Роберт, активизировалась в последние месяцы президентской кампании в США в 2024 году, когда хакеры заявили, что сломали электронные почтовые ящики нескольких представителей команды Трампа, в том числе Уайлз. Затем они распространили похищенные электронные письма среди журналистов.

Агентство Reuters ранее подтвердило подлинность некоторых писем, в частности электронного письма, которое, как считается, документировало финансовое соглашение между Трампом и юристами, представлявшим бывшего кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего — нынешнего министра здравоохранения США. Другие материалы включали коммуникацию предвыборной кампании Трампа о претендентах на должности в администрации и обсуждение урегулирования спора с Дэниелсом.