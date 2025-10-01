Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это будет «оскорблением» для США

Трамп считает, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это будет оскорблением (Фото: SHANNON STAPLETON \ Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира , это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов.

Трамп сказал во время выступления перед американскими генералами 30 сентября, что с начала своей второй каденции якобы сумел остановить ряд военных конфликтов в мире.

По его словам, после завершения боевых действий в Секторе Газа он будет считать, что прекратил уже восьмую войну.

«Если все получится, у нас будет восемь [завершенных войн] за восемь месяцев. Клянусь Богом, никто раньше такого не делал. Получите ли вы за это Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ничего не сделал. Парню, который написал книгу об уме Дональда Трампа. Посмотрим, что будет. Но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я [премии] не хочу, я хочу, чтобы страна ее получила. И должна получить, потому что раньше не было чего-то подобного», — утверждает Трамп.

Президент США снова повторил, что считал развязывание российско-украинской войны «самым легким», но ошибся.

«И вот мы имеем [российского диктатора Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского. „Самое легкое из всех“ — говорил я. Я думал, это будет первым, а остальные, некоторые из них — гораздо тяжелее […]», — рассказал Трамп.

2 сентября глава Белого дома заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, однако убежден, что сделал достаточно для такой награды. Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он получить премию, Дональд Трамп ответил: «Нет».

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Мане.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди ухудшились из-за амбиций американского лидера относительно получения Нобелевской премии мира.

Ранее сайт Axios писал, что Дональда Трампа несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира во время его президентства. Среди инициаторов были норвежский политик Кристиан Тибринг-Хьедде и шведский деятель Магнус Якобссон, однако награды он так и не получил.

В 2019 году Трамп сказал, что он должен был бы получить премию «за многие вещи, если бы они раздавали ее честно, а они этого не делают».