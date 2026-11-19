Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне выступили против регулирования, которое могло бы «задушить» сферу искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не позволим этому случиться», — заявил президент США.

Комментируя опасения, связанные с искусственным интеллектом, Трамп добавил, что это «почти полностью позитивное явление».

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«Однако у него есть и негативные аспекты, поэтому мы должны быть очень осторожны», — сказал глава Белого дома, имея в виду необходимость контролировать эти негативные проявления.

16 ноября администрация Трампа обнародовала новые правила, призванные закрыть лазейку, через которую американские технологии — в частности , чипы для искусственного интеллекта — попадали в Китай через центры обработки данных в странах Азии.

На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Как сообщал Белый дом, Трамп намерен обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.

Скандал с Дженсеном Хуангом

8 ноября совет директоров компании Nvidia объявил о начале независимого расследования — после появления информации о том, что Дженсен Хуанг мог стать «мишенью операции иностранной разведки».

Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него был роман с бывшей главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Издание The New York Times сообщало, что представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуан могла передавать информацию Пекину, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Китай отверг эти обвинения.

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Кроме того, издание NYT сообщало, что у Дженсена Хуанга также был роман с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга с постов президента и генерального директора, а также из совета директоров. Временно руководить компанией будет финансовый директор Колетт Кресс.