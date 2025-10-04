В США хотят чеканить юбилейную монету в $1 с портретом и профилем Трампа

Конгресс уполномочил Монетный двор выпустить монеты, посвященные 250-летию страны в 2026 году, в соответствии с законом, подписанным Дональдом Трампом в конце его первого срока (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Казначей США и глава Монетного двора Брэндон Бич в соцсети X опубликовал эскиз монеты. Не ее аверсе (лицевой стороне), изображен президент Трамп в профиль, а на реверсе (оборотной стороне) — он же, но с поднятым кулаком под лозунгом «Борись, борись, борись».

По словам Бича, данный эскиз монеты — подлинный и что он «с нетерпением ждет возможности поделиться дополнительными сведениями, как только закончится обструкционистская блокировка работы правительства США».

Позднее пост казначея США был перепощен главой Минфина США Скоттом Бессентом в его официальном аккаунте в X.

Конгресс уполномочил Монетный двор выпустить монеты, посвященные 250-летию страны в 2026 году, в соответствии с законом, подписанным Трампом в конце его первого срока, подытожили в Bloomberg.

Ранее, 1 октября президент Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов.

2 сентября глава Белого дома заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, однако убежден, что сделал достаточно для такой награды. Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он получить премию, Дональд Трамп ответил: «Нет».

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Мане.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди ухудшились из-за амбиций американского лидера относительно получения Нобелевской премии мира.

Ранее сайт Axios писал, что Дональда Трампа несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира во время его президентства. Среди инициаторов были норвежский политик Кристиан Тибринг-Хьедде и шведский деятель Магнус Якобссон, однако награды он так и не получил.

В 2019 году Трамп сказал, что он должен был бы получить премию «за многие вещи, если бы они раздавали ее честно, а они этого не делают».