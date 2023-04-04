Впервые в истории США. Сегодня начнется суд против Трампа по уголовному обвинению 4 апреля, 05:03 Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Неваде, 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

4 апреля начнется суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению, которое пока офциально не раскрыто.

Американские издания со ссылкой на источники, осведомленные с делом, писали, что Трамп, скорее всего, появится в офисе окружного прокурора 4 апреля в 14:15 по местному времени (21:15 по Киеву).

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Далее суд нью-йоркского Манхеттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа: это может быть залог, другие ограничения или освобождение под личное обязательство. На этом этапе также объявляют полный текст обвинения.

Затем предстоят предварительные слушания (ходатайства защиты об отклонении обвинения, ходатайства сторон о рассмотрении дела и привлечении свидетелей и т. п. ).

Далее Трамп снова получит выбор: либо он признает себя виновным и получает наказание с учетом этого фактора, либо должен состояться суд. Тогда наказание будет назначено или не назначено в зависимости от решения суда о признании вины 45-го президента США.

Считается, что основное уголовное обвинение в адрес Дональда Трампа касается событий 2016 года. Тогда непосредственно перед президентскими выборами, которые Трамп в итоге выиграл, его бывший юрист Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание. По словам фотомодели и актрисы, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней после знакомства на гольф-турнире с участием знаменитостей в 2006 году. Поскольку рассказы Сторми Дэниелс могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов, политик пытался скрыть свои внебрачные отношения и поручил адвокату заплатить бывшей любовнице. При этом платежи ей были сделаны из взносов на предвыборную кампанию Трампа — в свою очередь, эти деньги поступали из нелегального источника и превышали допустимые суммы для взносов со стороны одного лица.

Скорее всего, это не единственное обвинение. По данным CNN, 30 марта Трампу были предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанные с финансовыми и бизнес-махинациями.

Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.