Трамп объяснил, почему поссорился с Эпштейном 20 лет назад

Трамп заявил, что Джеффри Эпштейн переманивал у него работниц из спа в клубе в Мар-а-Лаго (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поссорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном , поскольку тот «переманивал» у него работниц из SPA в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.

Об этом Трамп заявил журналистам BBC.

«Он забирал людей. Я говорю: не делай так больше, ты же знаешь, что они работают у меня, а после этого он еще нескольких забрал. Когда он это сделал, у нас с ним все было кончено», — сказал он.

Отмечается, что на уточняющий вопрос о том, были ли эти работники молодыми девушками, Трамп ответил утвердительно и добавил, что они работали в его SPA.

По словам Трампа, одной из них была Вирджиния Джюффре, которая поступила на работу в Мар-а-Лаго в 2000 году, когда ей было 16 лет.

Джюффре заявляла, что когда она работала, ее подрядила делать массаж Эпштейну его подельница Гислейн Максвелл.

Тогда Джюффре обвинила Эпштейна и сына королевы Великобритании принца Эндрю в сексуальных преступлениях против нее. Оба отвергали эти обвинения, а в апреле 2015 года она совершила самоубийство.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что Дональд Трамп запретил Эпштейну показываться в Мар-а-Лаго из-за того, что тот был «мерзким типом».

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.