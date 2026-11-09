Трамп признался, что надеется попасть в рай, но не хочет «прощать своих врагов»

Трамп снова заявил, что верит, что попадет в рай (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп в интервью американской программе «60 минут» рассказал, что думает о жизни после смерти и возможности попасть в рай. Он также признался, что не готов простить некоторых своих политических оппонентов.

Об этом Трамп заявил в интервью, опубликованном CBS News 8 ноября 2026 года.

Во время беседы журналист спросил президента, что, по его мнению, происходит с человеком после смерти.

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«Я религиозный человек, поэтому теоретически попаду в рай», — ответил Трамп.

Когда журналист уточнил, действительно ли он рассчитывает оказаться на небесах, президент сказал: «Надеюсь. Я не хочу попасть в ад».

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Журналист также напомнил Трампу о его прежних высказываниях в адрес политических оппонентов и спросил, смог бы он простить их ради того, чтобы попасть в рай.

Президент ответил, что не может дать утвердительный ответ, поскольку считает своих оппонентов нечестными и вредными для страны.

«Ответ — нет. Я хочу быть честным. Нет», — сказал Трамп.

Он добавил, что, вероятно, так и не сможет простить некоторых своих врагов.

«Я, пожалуй, не смогу этого сделать — нет, потому что ненавижу некоторых своих врагов и всегда буду их ненавидеть», — заявил президент США.