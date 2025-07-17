Президент США Дональд Трамп прошел обследование из-за отеков на ногах и у него диагностировали хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщил в четверг, 17 июля, Белый дом, пишет CNN .

79-летний Трамп прошел комплексное медицинское обследование, в том числе сосудистую диагностику, в медотделе Белого дома, сказала пресс-секретарь Каролина Левитт, зачитав официальную записку от врача президента.

В документе указано, что Трампу провели ультразвуковое исследование вен на обеих ногах. Обследование выявило хроническую венозную недостаточность — распространенное заболевание среди людей старшего возраста.

Реклама

По словам Левитт, обследование произошло после того, как Трамп «заметил легкий отек голеней» в течение последних недель.

Зачитывая записку врача, Левитт сказала, что не было «никаких доказательств тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний», и что все лабораторные анализы Трампа были «в пределах нормы». По ее словам, президент также прошел эхокардиограмму, которая не выявила «никаких признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний».

Хроническая венозная недостаточность — это заболевание, при котором вены плохо справляются с оттоком крови, поэтому часть ее накапливается в ногах. Среди основных симптомов — отеки голеней или лодыжек, боль, судороги, варикоз, а также изменения цвета или состояния кожи. На начальных этапах болезнь лечат лекарствами, а в более сложных случаях могут понадобиться медицинские процедуры.

Ранее СМИ заметили «тревожные» синяки на руках президента США Дональда Трампа, которые замазывают тональным кремом, чтобы скрыть их.

Синяки на руках президента США заметили 15 июля на пресс-конференции в Белом доме перед визитом в штат Пенсильвания. Daily Mail отмечает, что с момента вступления в должность в январе президент США почти ежемесячно появлялся с подобными синяками на руке. В частности, они видны на фото с визита Трампа во Флориду 1 июля.