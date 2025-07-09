В Кремле отреагировали на запись, в которой Трамп утверждает, что угрожал Путину «разбомбить» Москву

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на запись, на которой Дональд Трамп утверждает, что пригрозил Путину разбомбить Москву (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «не может подтвердить» достоверность записи, на которой президент США Дональд Трамп утверждает, что угрожал Владимиру Путину «разбомбить» Москву , и предположил, что она может быть «фейковой».

Об этом сообщают росСМИ.

По словам Пескова, он «не может подтвердить или опровергнуть», фейк это или нет, отметив, что «фейков больше, чем правдивой информации».

Он добавил, что в Кремле спокойно относятся к «ужесточению риторики» президента США в отношении Москвы, поскольку американский лидер, по его словам «известен своей жесткой стилистикой».

Песков отметил, что Москва «рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном» и линию «на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

Ранее телеканал CNN обнародовал запись с закрытого собрания доноров в 2024 году, на котором Трамп, будучи еще кандидатом в президенты заявил, что когда-то угрожал Путину «разбомбить Москву к чертовой матери», чтобы сдержать его от вторжения в Украину.

«Путину я сказал: „Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора“. А потом Путин сказал: „Я тебе не верю“. Но он поверил мне на 10%», — рассказал Трамп, согласно аудиозаписи.

Как отмечает CNN, позже он утверждал, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно потенциального вторжения в Тайвань, сказав ему, что «США разбомбят Пекин».