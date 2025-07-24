«Не буду лишать крупных субсидий». Трамп заявил, что хочет процветания бизнеса Маска

Президент США Дональд Трамп отрицает, что хочет разрушить компании Илона Маска и лишить субсидий от государства (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил , что он хочет процветания компаний своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска и потому не намерен лишать их федеральных субсидий.

Об этом глава американского государства сказал 24 июля, сообщает агентство Reuters.

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его некоторых, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все его предприятия в нашей стране процветали», — заявил Трамп в cвоей соцсети Truth Social.

22 июля Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что в Белом доме в рамках создания системы противоракетной обороны Golden Dome (проект оценивают в $175 млрд) подыскивают замену компании SpaceX — из-за проблем в отношениях Дональда Трампа и ее владельца Илона Маска.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Бизнесмен публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии и президента Дональда Трампа по налогам и расходам будет принят.

3 июля обе палаты Конгресса одобрили так называемый «большой и красивый» законопроект («One Big Beautiful Bill Act»), а 4 июля президент Трамп его подписал.

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики.

«Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (5 июля — ред.), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической», — сказал Бессент.

В ночь на 7 июля президент Трамп раскритиковал инициативу Маска по созданию новой политической партии, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.