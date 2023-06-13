Трамп предстанет перед судом в Майами 13 июня, 01:57 Дональд Трамп в международном аэропорту Майами, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Marco Bello)

45-й президент США Дональд Трамп прилетел в Майами, где ему во вторник, 13 июня, должны предъявить обвинения по делу о хранении секретных документов. Об этом сообщает CNN.

12 июня Трамп приехал в свой гольф-клуб Trump National Doral в Майами.



Как пишет Politico, в ожидании предъявления обвинения в Майами собирались приехать многие сторонники Трампа, в частности, сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт, который собирается дать пресс-конференцию на эту тему и обвинить президента Джо Байдена в «отказе от правосудия по закону».

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9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу об обращении с секретными документами. Их обвиняют в заговоре с целью помешать правосудию.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые хранились в Белом доме. В заключении также сказано, что экс-президент минимум дважды показывал секретные документы другим людям.

Трамп хранил в разных местах в своем особняке в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, которые содержали информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США. В заключении также сказано, что помощник Трампа однажды нашел секретные документы с разведданными на полу складского помещения.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл в 1996 году.



Также Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам, которые касаются фальсификации документов при выплате порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс).



По словам Дэниелс, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней в 2006 году. Но, чтобы не навредить репутации во время избирательной кампании 2016 года, Трамп приказал своему юристу Майклу Коэну заплатить порноактрисе $130 тыс. за молчание — это сделали с нарушениями из взносов в предвыборную кампанию Трампа. Следующее заседание по этому делу состоится 4 декабря 2023 года.

