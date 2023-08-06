Экс-вице-президент США Пенс рассказал, будет ли свидетельствовать против Трампа в суде 6 августа, 16:46 Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не планирует свидетельствовать против 45-го президента США Дональда Трампа, однако если вызовут давать показания, то он готов будет «рассказать правду» (Фото:REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

Бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не собирается давать показания против 45-го президента США Дональда Трампа, однако не исключает такой возможности.

Об этом политик рассказал в интервью для CBS.

На вопрос журналиста Мейджора Гаретта о том, готов ли Пенс давать показания против своего бывшего шефа, бывший вице-президент США ответил: «Мы (Пенс и его адвокаты — ред.) получили повестку в суд, и я не планирую давать показания, но люди могут быть уверены, что мы будем соблюдать закон. Мы откликнемся на призыв закона, и если это произойдет, то мы просто скажем правду».

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Издание Reuters сообщает, что Пенс пытается более активно развернуть свою кандидатуру среди членов Республиканской партии перед выборами президента США в 2024 году. Однако столкнувшись с недостаточным финансированием и риском не продвинуть свою кандидатуру на праймериз, политик начал активнее комментировать события 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия, а также рассказывать о попытках Трампа повлиять на результаты выборов президента США 2020 года.

Медиа сообщает, что во время телефонного разговора 1 января 2021 года Трамп сказал Пенсу, что тот «слишком честный». Однако 5 июля 2023 года во время судебного заседания Трамп заявил, что никогда в адрес Пенса ничего такого не говорил.

Reuters подчеркивает, что потенциальные показания Пенса и его записи могут стать ключевыми частями обвинения против Трампа на суде.

На прошлой неделе бывший вице-президент рассказал в интервью, что Трамп окружил себя «сумасшедшими адвокатами» после своего поражения на президентских выборах 2020 года, которые пытаются его убедить в правоте своих действий.

Сейчас Дональд Трамп является фигурантом трех уголовных дел: по фальсификации бизнес-отчетности, в незаконном хранении секретных документов и призывов к фальсификации выборов во время штурма Капитолия.

