Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Сегодня, 06:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Трамп предположил, что за обвинениями может стоять Демократическая партия США REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Как сообщает The Hill, Трамп заявил, что никогда не встречался с Кэррол и что она, выдвигая такие обвинения, пытается повысить продажи своей книги.

«Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию», — заявил глава США, добавив, что эту книгу стоит продавать в отделе художественной литературы.

Трамп также предположил, что за обвинениями может стоять Демократическая партия США.

«Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — говорится в заявлении американского лидера.

Напомним, что корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, произошедшем 25 лет назад.