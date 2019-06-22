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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Сегодня, 06:57
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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании - фото

REUTERS/Carlos Barria

Трамп предположил, что за обвинениями может стоять Демократическая партия США

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Как сообщает The Hill, Трамп заявил, что никогда не встречался с Кэррол и что она, выдвигая такие обвинения, пытается повысить продажи своей книги.

«Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию», — заявил глава США, добавив, что эту книгу стоит продавать в отделе художественной литературы.

Трамп также предположил, что за обвинениями может стоять Демократическая партия США.

«Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — говорится в заявлении американского лидера.

Напомним, что корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, произошедшем 25 лет назад.

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