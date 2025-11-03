Шатдаун правительства США может стать самым длительным в истории: Трамп отверг переговоры с демократами

Шатдаун правительства США может стать самым длительным в истории, поскольку затяжной тупик между Демократической и Республиканской партиями продолжается уже более месяца, сообщает AP в понедельник, 3 ноября.

Президент Дональд Трамп заявил в интервью, которое вышло в воскресенье, 2 ноября, что он «не даст себя шантажировать» демократам, которые требуют переговоров о продлении субсидий по программе Affordable Care Act, срок действия которых истекает.

Реклама

Он также добавил, что переговоры с демократами начнутся только после возобновления работы правительства. Трамп заявил, что демократы «заблудились» и утверждает, что они капитулируют перед республиканцами.

«Я думаю, что они должны это сделать. И если они не проголосуют, это их проблема», — добавил американский президент.

AP отмечает, что шатдаун может затянуться, ведь демократы уже 13 раз голосовали против возобновления работы правительства, настаивая на том, что Трамп и республиканцы должны начать переговоры с ними.

Сейчас шатдаун продолжается уже 34 дня.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

По данным Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.