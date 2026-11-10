Трамп вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса о Путине и Украине: назвал телеканал «фальшивкой»

В конце октября Трамп также вступил в перепалку с журналисткой CNN (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста телеканала MS NOW о том, почему российский диктатор Владимир Путин игнорировал его требования о прекращении огня в Украине и встрече с Владимиром Зеленским. Вместо этого он раскритиковал СМИ, назвав их «фальшивкой».

Инцидент произошел во время брифинга Трампа с главой UFC Дэйной Уайтом вечером 9 ноября. После выступления американский президент отвечал на вопросы журналистов.

Реклама:

Корреспондент MS NOW напомнил, что за последние 22 месяца Трамп неоднократно устанавливал для Путина сроки заключения перемирия и проведения встречи с президентом Украины. Однако глава Кремля не выполнил эти требования.

Реклама

«Он что, воевал против нас?» — ответил Трамп, после чего спросил журналиста, на какой телеканал тот работает.

Узнав, что корреспондент представляет MS NOW, президент США отказался отвечать на вопросы.

«MS NOW — это фальшивка. Это подделка. Я не хочу отвечать на ваш вопрос. У MS NOW самые низкие рейтинги за всю историю. Раньше это был MSDNC. Это один из худших телеканалов. Вы — фальшивая сеть», — заявил Трамп.

В конце октября Трамп также вступил в перепалку с журналисткой CNN, которая спросила его, почему он заблокировал новые санкции против России, предусмотренные законопроектом сенатора Линдси Грэма. В ответ президент назвал ее «тупой».

В ноябре 2025 года Трамп употребил такое же оскорбительное слово в адрес журналистки после вопроса о его обвинениях в адрес администрации Джо Байдена в связи со стрельбой по бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне.