Трамп показывал сотрудникам секретные документы о плане нападения на Иран — CNN получил запись разговора 27 июня, 23:26 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Рассел Чейн)

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал со своими сотрудниками секретные документы, включая планы нападения на Иран.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись разговора Трампа, сделанную в 2021 году.

Запись содержит новые подробности разговора, которые являются критически важным доказательством в обвинительном заключении спецпрокурора Джека Смита против Трампа за некорректное обращение с секретной информацией, пишет CNN.

Видео дня

Запись, к которой получили доступ журналисты, была сделана в июле 2021 года в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, во время встречи Дональда Трампа с авторами мемуаров бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.

Запись начинается со слов Трампа о том, что «это плохие больные люди», а его сотрудник утверждает, что против Трампа произошел переворот. Далее речь шла о секретных документах.

Читайте также: Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам

Согласно полученной информации, Дональд Трамп рассказывал о документе Пентагона, который содержал информацию о потенциальном нападении на Иран. Он демонстрировал эту «тайную информацию о плане нападения» писателю, издателю и двум своим сотрудникам.

Трамп на записи заметил, что бумаги очень конфиденциальны и, вероятно, показывает документы работникам в комнате. Далее на аудиозаписи слышно, как кто-то переводит бумаги, когда Трамп говорит присутствующим, что имеет пример для подражания.

«Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не странно?» — сказал Трамп.

В разговоре, Трамп и его помощник начинают обсуждать электронные письма, которые принадлежали экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и ее соратнику, бывшему конгрессмену Энтони Вайнеру. Ноутбук Вайнера стал причиной временного возобновления расследования ФБР относительно обращения Клинтон с секретной информацией, которое начали за несколько дней до выборов 2016 года, где Клинтон в итоге проиграла Трампу.

Затем Трамп возвращается к иранскому документу. Он отмечает, что бумаги были сделаны военными и переданы ему.

Почти в самом конце Трамп говорит, что как президент мог бы рассекретить документ, однако пока не может.

«Это так круто. Серьезно, смотри, она и я, и ты, наверное, не поверил мне, но теперь вы мне верите», — также заявляет он.



Трамп ранее в интервью отрицал, что хранил у себя секретные документы, и утверждал, что речь идет только о «газетных статьях», однако на записи он говорит именно «документы».



13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые хранились в Белом доме. В заключении также сказано, что экс-президент по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Трамп хранил, по данным следствия, в разных местах в своем особняке в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, содержащие информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США.