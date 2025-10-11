Команда Трампа опубликовала видео, где он играет в гольф с внучкой под трек русскоязычного рэпера Скриптонита
Президент США Дональд Трамп, 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)
Аккаунт, связанный с комитетом по сбору средств в поддержку Дональда Трампа, выложил видео, где видно, как президент США играет в гольф вместе с внучкой Кай под трек русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита.
Ролик появился на странице teamtrump, которая в Facebook обозначена как ведущаяся Trump Save America Joint Fundraising Committee — это комитет, который собирает средства в поддержку политических кампаний Трампа и Республиканской партии США.
На видео использован трек Не расслабляйся русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов).
Президент Трамп и его внучка Кай — победители!" - говорится в заметке под видео.