Аккаунт, связанный с комитетом по сбору средств в поддержку Дональда Трампа , выложил видео, где видно, как президент США играет в гольф вместе с внучкой Кай под трек русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита.

Ролик появился на странице teamtrump, которая в Facebook обозначена как ведущаяся Trump Save America Joint Fundraising Committee — это комитет, который собирает средства в поддержку политических кампаний Трампа и Республиканской партии США.

На видео использован трек Не расслабляйся русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов).

Президент Трамп и его внучка Кай — победители!" - говорится в заметке под видео.