Команда Трампа опубликовала видео, где он играет в гольф с внучкой под трек русскоязычного рэпера Скриптонита

11 октября, 21:20
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп, 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп, 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Аккаунт, связанный с комитетом по сбору средств в поддержку Дональда Трампа, выложил видео, где видно, как президент США играет в гольф вместе с внучкой Кай под трек русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита.

Ролик появился на странице teamtrump, которая в Facebook обозначена как ведущаяся Trump Save America Joint Fundraising Committee — это комитет, который собирает средства в поддержку политических кампаний Трампа и Республиканской партии США.

Реклама

На видео использован трек Не расслабляйся русскоязычного рэпера из Казахстана Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов).

Президент Трамп и его внучка Кай — победители!" - говорится в заметке под видео.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   США Русский язык Белый дом Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies