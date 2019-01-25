Дональд Трамп готовится объявить чрезвычайное положение вдоль южной границы - CNN
Американский телеканал CNN сообщает, что получил в распоряжение внутренние документы из Белого дома, согласно которым президент Дональд Трамп готовится ввести режим ЧП вдоль южной границы США.
"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", - цитирует телеканал документ.
Журналисты телеканала отмечают, что таким образом Дональд Трамп сможет без решения Конгресса получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.
С 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.
Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.
Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат.
Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.
24 января Конгресс не смог проголосовать за предложение о возобновлении работы правительства.