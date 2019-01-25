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И стены, и мосты

Дональд Трамп готовится объявить чрезвычайное положение вдоль южной границы - CNN

Сегодня, 01:58
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ЕРА

Дональд Трамп хочет обойтись без Конгресса для строительства стены

Американский телеканал CNN сообщает, что получил в распоряжение внутренние документы из Белого дома, согласно которым президент Дональд Трамп готовится ввести режим ЧП вдоль южной границы США.

"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", - цитирует телеканал документ.

Журналисты телеканала отмечают, что таким образом Дональд Трамп сможет без решения Конгресса получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

С 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.

Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат.

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

24 января Конгресс не смог проголосовать за предложение о возобновлении работы правительства.

Теги:   Белый дом Чрезвычайное положение Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп США

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