Генпрокурор штата Нью-Йорк подала в суд на Трампа и его детей, обвинив их в крупном мошенничестве 21 сентября, 22:03 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Alyssa Pointer)

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в среду, 21 сентября, подала в суд на 45-го президента США Дональда Трампа, трех его взрослых детей и организацию Trump Organization.

Как сообщает CNN, в гражданском иске на более чем 200 страниц генпрокурор заявила, что Трамп и его семья причастны к мошенничеству в крупных масштабах, которое продолжалось более десяти лет.

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Она утверждает, что Трамп с помощью своих детей и руководства Trump Organization ложно завысил свой капитал на миллиарды долларов, чтобы банки ссужали организации деньги на более выгодных условиях, а также для получения налоговых льгот и более выгодного страхования. По информации прокуратуры, с 2011 по 2021 год Трамп и Trump Organization сознательно представили более 200 ложных оценок активов в ежегодных отчетах о своем финансовом состоянии.



Генпрокурор просит суд:



запретить Трампу, Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Иванке Трамп занимать руководящие должности в штате Нью-Йорк;



запретить Трампу и Trump Organization приобретать недвижимость в Нью-Йорке в течение пяти лет;

вернуть 250 млн долларов, которые, по данным прокуратуры, участники схемы получили мошенническим путем.

Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что генпрокурор превысила свои полномочия и «вмешалась в сделки, в которых не было абсолютно никаких правонарушений», а цель иска — политическая.

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