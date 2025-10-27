«Верю, что это произойдет». Трамп считает, что война в Украине станет «девятой», которую он урегулирует

Трамп заявил, что когда война в Украине завершится, это будет «восьмой конфликт», который он урегулировал (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российская агрессия против Украины станет «девятой» войной, которую он сможет урегулировать.

«Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет», — сказал президент США во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Он также подчеркнул значение мирных соглашений, которые «спасают миллионы жизней» и улучшают международный авторитет США.

Также Трамп отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник. Он напомнил, что США имеют «лучшую в мире» атомную подводную лодку у берегов РФ.

После завершения боевых действий в Секторе Газа Трамп считает, что прекратил уже «восьмую войну». Речь идет о конфликтах между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Руандой и Демократической Республикой Конго, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном, Египтом и Эфиопией, а также Сербией и Косово.

В то же время президент США признал, что считал развязывание российско-украинской войны «самым легким», но ошибся.