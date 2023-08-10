Взрывы в районе Домодедово: рейс Анкара — Москва посадили в питерском Пулково вместо Внуково из-за «угрозы атаки БПЛА на Москву» 10 августа, 10:32 Пассажиров высадили в Пулково (Фото:https://t.me/breakingmash)

В четверг, 10 августа, рейс Анкара — Москва Turkish Airlines вынужденно посадили в питерском Пулково вместо Внуково из-за «угрозы ночной атаки БПЛА на Москву».

Telegram-канал Mash сообщил, что пассажиров высадили и им выдали багаж.

Некоторые пассажиры успели купить билеты и улететь, но большинство осталось в таможенной зоне.

В четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, ранее сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово.

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В то же время в Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, его вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

9 августа в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

6 августа российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.