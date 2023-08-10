«Расстояния потрясающие». Атаки беспилотников на Россию становятся постоянными — Попович 10 августа, 11:15 Последствия взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. Россия, 9 августа 2023 года (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя взрывы на территории России, произошедшие за последние два дня, обратил внимание на расстояния, которые преодолевают БПЛА.

«Самый загадочный беспилотник, который летел в ночь на вчера, — на Владивосток. Что-то взорвалось. Где Владивосток, где Москва, а где вообще Украина с линией фронта. Расстояния довольно потрясающие», — считает Попович.

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Территорию РФ, отмечает он, БПЛА атакуют уже почти каждую ночь.

«Я когда-то говорил о том, что россияне почувствуют на себе действие беспилотников типа шахед, а эти атаки для россиян станут постоянными. Вот сейчас мы приходим к таким временам, когда атаки беспилотников на Россию становятся постоянными. Они масштабируются. Поэтому они начинают понимать, что война понемногу начинает переходить уже на их территорию», — добавил Попович.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра 10 августа "ПВО сбило" два ударных БПЛА, летевших в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов.

Накануне, 9 августа, в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

Также 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области РФ прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, который якобы произошел «на складе с пиротехнической продукцией».

6 августа российские власти заявляли, что дрон «попытался прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.