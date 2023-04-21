Зампремьера Британии Доминик Рааб идет в отставку. Его обвинили в буллинге 21 апреля, 12:39 Доминик Рааб (Фото:REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после того, как его обвинили в буллинге.



Соответствующее заявление Рааб обнародовал у себя в Twitter в пятницу, 21 апреля.

Ранее он пообещал уйти с должности, если после проведения независимого расследования подтвердятся факты его ненадлежащего поведения. Отчет премьер-министру Британии Риши Сунаку передали накануне.

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В январе The Guardian писала, что не менее 24 британских госслужащих подали жалобы на его заместителя из-за буллинга — якобы он часто был «агрессивен, груб и вел себя непрофессионально».

По данным газеты, некоторые из тех, кто подал жалобы на Рааба, указывали в своих заявлениях, что перед собранием с ним им физически было плохо и они плакали. В одной из жалоб даже говорилось, что обращение вице-премьера якобы вызвало у подчиненного суицидальные мысли.

Расследование признало правомерными два утверждения госслужащих, говоривших о буллинге со стороны британского вице-премьера.



Рааб заявил, что считает своим долгом «принять результаты», извинился за «непреднамеренный стресс или оскорбление», но говорит, что оно создает «опасный прецедент» для Британии. По мнению политика, в будущем недовольные чиновники такими жалобами смогут избавляться от «неугодных министров».

Доминик Рааб занимал ряд должностей в консервативных правительствах последних лет, в частности министра по делам Брексита в 2018-м при Терезе Мэй и главы МИД при экс-премьере Борисе Джонсоне. Он стал третьим министром из правительства Сунака, который ушел в отставку из-за скандала.

