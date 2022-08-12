«За что мой сын под пулями?». Пока россияне обсуждали причины войны с Украиной, на их глазах рухнул дом — виде 12 августа, 16:47 В результате обрушения российский оккупант остался без жилья (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

В российском Омске прямо на глазах местных жителей произошло обрушение жилого многоквартирного дома.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter в пятницу, 12 августа, украинский журналист Денис Казанский.

На нем слышно, как одна из жительниц аварийного здания, комментируя появление на нем огромных трещин, жалуется на условия жизни, отмечая, что ее сын сейчас воюет в Украине.

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«Бл*, а за что мой сын под пулями? Вот за это? Что приедет и негде жить будет?», — возмутилась она.

При этом, как только мать оккупанта закончила причитать, произошло обрушение.

В свою очередь кремлевская пропаганда в своем сюжете о происшествии убрала звук с видео женщины, чтобы остальные россияне не услышали ее компрометирующих речей.

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