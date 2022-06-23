У Путина нашли еще один роскошный дом в Карелии — расследование 23 июня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Архитектурный рендер «амбара» на территории Хижины рыбака в Карелии (Фото:АКБ Традиция / OCCRP)

Российскому диктатору Владимиру Путину, вероятно, принадлежит роскошная усадьба на берегу Ладожского озера в Карелии с собственной пивоварней и фермой по производству мраморной говядины.

Об этом идет речь в совместном расследовании OCCRP и Медузы, опубликованном в четверг, 23 июня.



На сайте архитектурного агентства, которое спроектировало усадьбу, она называлась Хижина рыбака. О том, что дом связан с российским диктатором, в 2016 году сообщал телеканал Дождь. Его сотрудники установили, что зданием и прилегающей территорией владеют компании, подконтрольные Юрию Ковальчуку — другу Путина и главному акционеру банка Россия, который также называют «банком Путина».



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По данным журналистов OCCRP, у компаний есть общий домен электронной почты LLCInvest.ru, который базируется на сервере компании, связанной с банком Россия, и объединяет десятки фирм, имеющих отношение к приспешникам Путина. Компании из сети LLCInvest.ru также контролируют дворец в Геленджике и дом отдыха на северо-западе России, связанные с главой кремлевского режима.

Журналисты получили доступ к тысячам писем, утекших из двух строительных компаний, которые обустраивали территорию вокруг Хижины рыбака. Среди них — макеты, чертежи, дизайн-проекты и так далее.

Согласно спутниковым снимкам, главное стеклянно-деревянное здание достроили в августе 2012 года. В 2013 году на другом берегу залива начали строить другое здание, которое в Росреестре называют «амбаром» — но, судя по плану помещений, к хранению зерна оно не имеет никакого отношения.

Журналисты выяснили, что это двухэтажное здание с волнообразной крышей, больше напоминающее дом приемов. Там есть большая гостиная открытой планировки площадью больше 200 кв. м, а на кухне стоят мангал, казан, тандыр, тепан и коптильня, как в роскошном ресторане.

Также в доме расположена собственная пивоварня с австрийским оборудованием за 345 тысяч евро, которая может производить 47 литров пива в день. На втором этаже находится чайная комната с видом на Ладожское озеро, рядом — два бассейна и тропинка к естественному водопаду, который впадает в залив. Там установлена уединенная беседка. Водопад раньше был туристической достопримечательностью, но сейчас закрыт для публики.

Архитектурный рендер Хижины рыбака / Фото: Архитектурная Мастерская Е.Ю. Меркурьева / The Guardian

По информации OCCRP, смета на общестроительные работы от июня 2015 года составила 187 млн рублей и при этом не включала мебель, отделку, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта.

Согласно расследованию, на прилегающих к Хижине рыбака территориях расположены в основном сельскохозяйственные угодья — в частности, форелевое хозяйство и ферма по разведению крупного рогатого скота, на которой выращивают быков ради мраморной говядины. Местный житель сказал журналистам, что, пока на «даче» нет высокий гостей, живую форель можно купить с рук у охранников.

В 2021 году там построили профессиональную двухэтажную кухню на 600 кв. м, на первом этаже которой расположены помещения для хранения рыбы, мяса и овощей, зоны для выпечки и готовки холодных и горячих блюд. На втором этаже, вероятно, находятся скромные спальни работников кухни.

По словам активистов, в 2021 году через национальный парк Ладожские шхеры начали прорубать дорогу к даче Путина. Судя по документам утечки, летом 2021 года поблизости начали строить еще один дом с видом на Ладожское озеро.

Журналисты сообщили, что, несмотря на неброское название Садовый дом, он отделан натуральными полудрагоценными камнями лазурит и лабрадорит, а большой участок пола покрыли мрамором Fior di Bosco, стоящим около 110 тыс. долларов. В доме всего шесть ванн, и сантехника для каждой обойдется дороже 3 млн рублей. На первом этаже — шесть спален, в центре здания — бассейн с декоративным водопадом, падающим с высоты верхнего этажа.

Рендер интерьера Садового дома / Фото: OCCRP

Чертежи экстерьера Садового дома / Фото: Full House Design / The Guardian

Журналисты обратили внимание, что в декабре 2021 года средняя зарплата в Карелии составляла 64 тыс. рублей — «намного меньше цены одной душевой ручки в Садовом доме».

Архитекторы, с которыми общались расследователи, предположили, что такой проект можно строить только с неограниченным бюджетом. Судя по документом, разработкой проекта занималось элитноероссийское архитектурное агентство FullHouseDesign. Владелица компании сказала журналистам, что не помнит такой объект и не может прокомментировать его возможную стоимость. Калькулятор цен на сайте агентства показал, что минимальная стоимость только дизайн-проекта для дома такого размера — 12 млн рублей.

В Кремле отрицают, что российский диктатор связан с этими объектами или с компаниями LLCInvest. По словам местных жителей, обычно проезд к заливу открыт, но во время приезда важных гостей дорогу перекрывают сотрудники ФСО.

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