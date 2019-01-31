Дом пророссийского мэра Риги Ушакова принадлежит чиновнику Роснефти - СМИ
Элитный дом, в
котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу
Тумату, который занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть.
Об этом со
ссылкой на данные Земельной книги передает Delfi.
Построенный
архитектором Теодором Хермановским дом расположен на земельном участке площадью
2132 квадратных метров и имеет статус памятника местного значения.
Его кадастровая
стоимость составляет 331 170 евро.
В то же время, за
какую сумму Ушаков арендует его у Тумата и как долго он там живет, не
уточняется.
Ранее сообщалось, что сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провелиобыски в кабинете пророссийского мэра Риги Нила Ушакова и в доме, в котором он проживает.
Согласно
некоторым данным, следственные действия были связаны с коррупционным скандалом
в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.
Отметим, что Ушаков
возглавляет в Латвии партию Согласие, популярную среди русскоязычного населения
страны.