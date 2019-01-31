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Дом пророссийского мэра Риги Ушакова принадлежит чиновнику Роснефти - СМИ

Сегодня, 16:06
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Delfi

Ранее антикоррупционные органы Латвии провели дома у Ушакова обыск

Элитный дом, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть.

Об этом со ссылкой на данные Земельной книги передает Delfi.

Построенный архитектором Теодором Хермановским дом расположен на земельном участке площадью 2132 квадратных метров и имеет статус памятника местного значения.

Его кадастровая стоимость составляет 331 170 евро.

Фото: Delfi

В то же время, за какую сумму Ушаков арендует его у Тумата и как долго он там живет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провелиобыски в кабинете пророссийского мэра Риги Нила Ушакова и в доме, в котором он проживает.

Согласно некоторым данным, следственные действия были связаны с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.

Отметим, что Ушаков возглавляет в Латвии партию Согласие, популярную среди русскоязычного населения страны. 

Теги:   Коррупция Роснефть Латвия Юрий Ушаков

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