Дом пророссийского мэра Риги Ушакова принадлежит чиновнику Роснефти - СМИ Сегодня, 16:06 1145 Цей матеріал також доступний українською Delfi Ранее антикоррупционные органы Латвии провели дома у Ушакова обыск Delfi

Элитный дом, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть.

Об этом со ссылкой на данные Земельной книги передает Delfi.

Построенный архитектором Теодором Хермановским дом расположен на земельном участке площадью 2132 квадратных метров и имеет статус памятника местного значения.

Его кадастровая стоимость составляет 331 170 евро.

Фото: Delfi

В то же время, за какую сумму Ушаков арендует его у Тумата и как долго он там живет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провелиобыски в кабинете пророссийского мэра Риги Нила Ушакова и в доме, в котором он проживает.

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Согласно некоторым данным, следственные действия были связаны с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.

Отметим, что Ушаков возглавляет в Латвии партию Согласие, популярную среди русскоязычного населения страны.