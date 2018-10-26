26 октября 2018, пятница

"Дом престарелых": Чтобы засекретить детей разведчиков из общежития, где жил Чепига, ГРУ "состарила" их на 100 лет

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ГРУ случайно раскрыло данные 56 детей своих сотрудников
Фото: antikor.com.ua

ГРУ случайно раскрыло данные 56 детей своих сотрудников

На фоне разоблачения агентов российских спецслужб в целом ряде стран, продемонстрировавшим некомпетентность ГРУ, журналисты узнали об очередном его промахе, который рассекретил детей разведчиков.

Так, в 2011 году Генштаб Минобороны РФ распорядился скрыть 56 несовершеннолетних детей разведчиков, проживающих в офицерском общежитии на улице Маршала Бирюзова, 4 в Москве, где раньше жил и полковник Анатолий Чепига(Боширов), скомпроментировавший себя в Солсбери, говорится в расследовании журналиста Сергея Канева и Центра Досье.

Для этого в ГРУ решили прибавить им в графе "дата рождения" по 100 лет.

Как рассказал источник в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах.

Сначала в ведомстве решили, что это какая-то мошенническая схема, однако вмешалось Минобороны и объяснило, в чем дело.

Однако, несмотря на это, несовершеннолетние дети сотрудников российской разведки оказались рассекреченными, ведь теперь любой желающий может узнать о них через адресную базу москвичей.

При этом по этой же схеме их можно обнаружить и в других общежитиях Минобороны.

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