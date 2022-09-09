«Мы выжидаем момент». Что будет делать оппозиция Беларуси, когда режим Лукашенко пошатнется — отвечает советник Тихановской 9 сентября, 22:28 Эксклюзив НВ Александр Лукашенко дает интервью AFP, 21 июля (Фото:president.gov.by)

Беларусская оппозиция активизировала контакты, в том числе с властями Украины, и деятельность в ожидании, что режим диктатора Лукашенко пошатнется в любой момент, рассказал Радио НВ Франак Вячорка, советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской.

— Войска Беларуси начали учения у границы с Украиной и Польшей, и вот они отрабатывают свое условное освобождение территорий. По-вашему, есть какая-то связь между этими тренировками и нынешними контратаками ВСУ и на Харьковщине, и на Херсонщине?

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— Я не думаю, что есть связь, потому что учения проходят с декабря постоянно. Одни учения начинаются, другие заканчиваются. Лукашенко постоянно держит нагрузку на украинские ВС, демонстрирует свою лояльность Путину. Они перебрасывают некоторые группы, батальоны с запада Беларуси на восток, а затем с востока на север.

Это все такая имитация активной, бурной деятельности, но я не думаю, что это связано с какими-то изменениями на фронте Украины или с подготовкой к наступлению, например, беларусских войск в Украине. Потому что у нас нет никаких сигналов, что в беларусской армии идет такая подготовка.

— А зачем тогда эти учения? Чтобы постоянно истощать свои силы? Или это только на нас направлено?

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