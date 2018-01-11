Доля взносов украинцев в аналог Пенсионного фонда в Польше втрое выросла

В течение трех кварталов 2017 года 307, 800 украинских граждан уплатили взносы в Фонд социального страхования в Польше - это втрое больше, чем в предыдущем году.

Это самый высокий показатель в истории, который вырос на 78% по сравнению с 2016 годом, пишет TVN24.

Дополнительные средства вносятся в систему социального страхования в Польше, которая столкнулась с дополнительными затратами на выполнение обещаний правящей партии Право и Справедливость, которая снижает пенсионный возраст в стране.

Такая законопослушность украинцев в Польше является следствием увеличения количества наших работинков.

Однако указывается, что все же большинство рабочих-украинцев в Польше еще не платит социального взноса.

Ранее премьер-министр РП Матеуш Моравецкий в контексте замечания европейских партнеров о несоблюдении квот ЕС на беженцев из Азии и Африки, заявил о 1,5 млн граждан Украины, в том числе "нескольких десятков тысяч из Донбасса", которых якобы приняла Польша.

На это украинское посольство ответило, что заявление Моравецкого о "десятках тысяч беженцев из Украины" не соответствует действительности.