07 октября 2018, воскресенье

“Долгих лет тюрьмы”. В Петербурге задержаны активисты, поздравившие Путина с днем рождения

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В данный момент активисты находятся в 78-м отделе полиции
Twitter / Dave Frenkel

В данный момент активисты находятся в 78-м отделе полиции

В России полиция задержала четырех активистов, которые поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, растянув на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер “Долгих лет тюрьмы” - сообщил в Твиттере корреспондент Медиазоны Давид Френкель.

Участники акции в масках растянули баннер и зажгли фаера.

Полицейские задержали Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова. По данным МБХ медиа, в данный момент активисты находятся в 78-м отделе полиции.

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