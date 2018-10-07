“Долгих лет тюрьмы”. В Петербурге задержаны активисты, поздравившие Путина с днем рождения

В России полиция задержала четырех активистов, которые поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, растянув на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер “Долгих лет тюрьмы” - сообщил в Твиттере корреспондент Медиазоны Давид Френкель.
К дню рождения Путина. 4 задержанных pic.twitter.com/a5vDeuhi6k— Dave Frenkel (@merr1k) 7 октября 2018 г.
Участники акции в масках растянули баннер и зажгли фаера.
Полицейские задержали Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова. По данным МБХ медиа, в данный момент активисты находятся в 78-м отделе полиции.
Смотрите также
- В Латвии в день выборов взломали популярную соцсеть: при входе играет гимн РФ и появляется фото Путина
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования