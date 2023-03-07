Российское правительство признало сокращение доходов от нефти почти в два раза 7 марта, 04:47 Россия получает меньше денег от продажи нефти (Фото:REUTERS/Jason Redmond)

Министерство финансов РФ опубликовало отчет, согласно которому нефтегазовые доходы бюджета за январь-февраль 2023 года снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы страны-агрессора за два месяца составили 947 млрд рублей (примерно 7 миллиардов долларов).

Падение нефтегазовых доходов РФ произошло из-за снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объема экспорта газа.

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Минфин также сообщил, что доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составив 3,163 трлн руб, а расходы увеличились на 52% – до 5,744 трлн руб.