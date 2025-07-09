Влияние Илона Маска в DOGE может до сих пор сохраняться, несмотря на то, что он покинул ведомство (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

После того, как миллиардер Илон Маск покинул Министерство эффективности правительства (DOGE), его сторонники продолжают бороться за влияние ведомства на фоне вражды с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По словам нынешних и бывших чиновников, близких к DOGE, на закрытых встречах сотрудников ведомства спрашивали о том, к кому они более лояльны, к Маску или Трампу. Эта борьба столкнула чиновников DOGE с некоторыми представителями Белого дома, которые стремятся приуменьшить роль министерства, а также спровоцировала междоусобицы и паранойю в более узких кругах, отметили источники, знакомые с вопросом.

По словам некоторых из них, влияние Маска в DOGE по-прежнему сохраняется через Стива Дэвиса, который был его главным помощником в ведомстве.

Несмотря на то, что Дэвис больше не является госслужащим, он продолжает регулярно давать указания чиновникам DOGE, говорят собеседники WSJ. В то же время чиновник, близкий к Дэвису и Маску, сказал, что тот не дает указаний, а разговоры с нынешними чиновниками DOGE носят неформальный характер.

Также некоторые нынешние и бывшие чиновники министерства отмечают, что союзники Маска хотят завершить начатую работу и ввести DOGE 2.0, который будет сосредоточен больше на модернизации правительственных веб-сайтов и ИТ-систем, чем на сокращении штатов. В то же время другие чиновники, в частности в Белом доме, считают, что Маск и Дэвис поддерживают свое влияние в правительстве, чтобы помочь своему бизнесу.

Как пишет WSJ, Маск и его союзники в DOGE помогли сотрудникам компаний миллиардера SpaceX, Tesla и X получить работу в правительстве.

Газета сообщает, что Дэвис после ухода из правительства продолжает общаться с сотрудниками DOGE в том числе через мессенджер Signal, а также иногда звонит некоторым сотрудникам несколько раз в неделю, отмечают люди, близкие к ведомству.

В материале сказано, что Маск также общался с сотрудниками DOGE после того, как покинул пост.

На встрече, которая состоялась 10 июня, Маск, Дэвис и главный советник миллиардера и жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер сообщили ключевым сотрудникам DOGE, что Маск продолжает поддерживать работу ведомства и поощряет не отступать от курса, пишет WSJ.

В материале также сказано, что попытки союзников Маска сохранить свое влияние в DOGE затрудняют не только чиновники Белого дома, но и сотрудники самого ведомства, поскольку некоторые чиновники обеспокоены тем, что Дэвис и в дальнейшем может иметь доступ к конфиденциальной правительственной информации через свои контакты в министерстве.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой красивый законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party). В свою очередь Трамп раскритиковал эту инициативу, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.