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Додона отстранили от должности президента в пятый раз

Сегодня, 12:25
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Додона отстранили за отказ подписать ряд законов

В понедельник, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы в пятый раз отстранил Игоря Додона от должности президента за отказ подписать ряд законов.

Как сообщает Newsmaker, с требованием отстранить президента в КС обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат Серджиу Сырбу.

В своем обращении они просили разрешить им подписать пять законопроектов, принятых парламентом, вместо Додона.

Речь идет, в частности, о новом Кодексе о телевидении и радио, законах о продаже Республиканского стадиона, о переименовании праздника 9 мая и о Генинспекторате карабинеров.

Это пятое отстранение от должности президента Додона с октября 2017 года. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны.

После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров. 

Теги:   Игорь Додон Молдова

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