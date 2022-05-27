«Он выброшен россиянами». Почему Россию перестал интересовать экс-президент Молдовы Додон и какие ставки Кремля — разговор с экспертом 27 мая, 22:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (архивное фото) (Фото:Kremlin via REUTERS)

Арест пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона особо не отразится на регионе, ведь Кремль уже давно сделал ставку на другие силы, рассказал Радио НВ Валерий Паша, исполнительный директор WatchDog.

— Мы видим, что происходит с Игорем Додоном. Если мы правильно понимаем, то он является вторым по популярности политиком в стране после Майи Санду, президентки Молдовы. Почему сейчас это происходит? Можно ли сказать, что это как-то связано с происходящим в Украине?

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— Да, он остается вторым по популярности политиком в Молдове. Он пророссийский политик, я бы даже сказал, что не столько пророссийский, сколько подконтрольный Москве. Он не так искренне любит Россию, как зависим от поддержки и финансирования, которые он и его партия получают из России. Почему сейчас и как это связано с войной России против Украины? Я считаю, что какая-либо связь между этими двумя ситуациями есть, но это больше связано с внутренними процессами в самой Молдове.

Надо понимать, что в Молдове достаточно высокий уровень независимости прокуратуры и судебных структур, но это еще вовсе не означает, что это честные структуры, честные прокуроры и суды. Но что я точно могу утверждать, это то, что у президента страны или парламентского большинства нет много инструментов влияния на решения, которые принимают прокуроры. В частности, это задержание Игоря Додона и вызов его в суд — это еще не означает, что у прокуроров есть окончательные доказательства для того, чтобы его обвинить и осудить. Поэтому я довольно скептически отношусь к этому аресту, потому что не очень верю в способность и даже желание молдавских прокуроров действительно посадить Игоря Додона в тюрьму.

— Мы видели в последние недели, даже месяцы какую-то странную мобилизацию на территории непризнанного Приднестровья. Были заявления, что Россия может агрессию устроить на территории Молдовы. Говорили, что достаточно большое количество граждан, которые поддерживают Додона, поэтому в случае такой агрессии или попытки переворота будет поддержка с этой стороны. А сейчас мы видим, что Додона задержали, может ли это быть знаком России, знаком пророссийским политикам, что не ждите такой скорой победы в случае чего?

— Нет, это совсем не так. Я понимаю, что это логично выглядит с одной стороны, но я не зря говорил о независимости молдавских прокуроров и в то же время влиянии разных коррупционных групп, в том числе пророссийских, на молдавское правосудие, прокурорскую систему. Поэтому я бы скорее хотел напомнить о том, что Додон проиграл президентские выборы, после этого он спровоцировал и сам проиграл досрочные парламентские выборы год назад. Поэтому Игорь Додон для пророссийских сил и коррупционных сил в Молдове — это проблема, потому что он остается достаточно популярным и у них нет достаточно свободного места в политическом пространстве, чтобы раскрутить новые политические фигуры, которые могли бы занять место Игоря Додона. И это понимают в том числе и в Москве, тот же Дмитрий Козак, он, по сути, заставил его сложить с себя статус руководителя Партии социалистов. Его, по сути, отстранили от руководства партии. Но тот не захотел оставлять свои инструменты влияния на партию, у него осталось очень много влиятельных друзей в Москве, он постоянно туда ездит и пытается получить поддержку, чтобы его вернули к руководству партии.

В то же время у ФСБ, например, вообще другие планы: они хотят раскрутить до следующих президентских выборов сегодняшнего главу города Кишинева Иона Чебана — это гораздо перспективнее, потому что у него нет такого коррупционного шлейфа, токсичного имиджа, он имеет больше шансов выиграть президентские выборы, чем Игорь Додон. Очень недовольны Додоном и разные местные коррупционные кланы: клан Плахотнюка, клан Вячеслава Платона и других коррумпированных политиков и бизнесменов. Потому что они понимают, что он виноват в том, что они остались без власти, что сейчас в Молдове новое правительство, новый президент, пытающийся реформировать систему нашей юстиции, правосудие, прокурорскую систему, и у них могут быть серьезные проблемы в будущем. Поэтому я бы сказал, что отстранение Игоря Додона скорее на руку этим альтернативным пророссийским коррупционным силам в Молдове. Это не так-то просто.

— То есть то, что он проиграл президентские выборы и внеочередные парламентские выборы, не значит, что российские влияния в Молдове уменьшились?

— Они, конечно, уменьшились по сравнению с тем, что у нас было полтора года назад, когда и президент, и правительство, и парламентское большинство были по сути подконтрольны Москве. Они могли проводить разные решения, иметь доступ к информации, когда откровенно пророссийские агенты влияния имели доступ к государственным секретам, к ведущим решениям в молдовских структурах. Сейчас, конечно, это влияние упало, но это вовсе не означает, что Россия не попытается перенять инициативу и раскачать ситуацию в самой Молдове. Они будут использовать этот кейс Додона, чтобы обвинять новые власти Молдовы в том, что они захватили контроль над судами, прокурорами, и что все это дело против Додона на самом деле является политическим заказом. То есть, с одной стороны, они хотят избавиться от Додона, но этот кейс они будут использовать в своих интересах, чтобы раскачивать протестные настроения в обществе и дискредитировать власть президентки Майи Санду.

— Я как раз хотел спросить вас о том, каким будет политический кризис, если он возникнет из-за того, что Додон сейчас задержан, он под домашним арестом. Видите ли вы уже какие-то признаки того, что такой кризис возникает в стране?

— Он возникает скорее не из-за того, что арестовали Игоря Додона, а из-за очень сложных экономических условий в Молдове. У нас очень высокий уровень инфляции, конечно, что население этим очень не довольно. Плюс очень большое напряжение, потому что Молдова по сути не имеет сейчас никакой защиты против потенциального вторжения России, кроме того, что Украина продолжает держаться и украинская армия защищает в том числе и Молдову. Все это напряжение в обществе плюс присутствие российской пропаганды как прямой, так и через различные местные СМИ или раскачивающие ситуацию политические силы. И протесты возможны, этот арест будет одной из ситуаций, которую они будут использовать. Но, конечно, не будет каких-то массовых протестов в защиту Игоря Додона. Партия социалистов проводит небольшие протесты, куда они свозят за деньги своих активистов, но это не массовые и стихийные выступления. Я думаю, что все эти пророссийские и коррупционные силы будут больше использовать сложную экономическую ситуацию. Плюс Россия будет подогревать эти настроения. Я не исключал бы каких-то радикальных действий прежде всего на юге страны, в Гагаузской автономии, где около 95% населения настроены открыто пророссийски и поддерживают агрессию России против Украины.

Ситуация действительно тяжелая в самой Молдове, много кризисов: это и энергетический кризис, инфляционный кризис, экономический, большие проблемы с логистикой, потому что очень много экспорта и импорта шло через Украину. Плюс для России важно раскачать ситуацию в перспективе какого-то продолжения наступления на одесском направлении. Я, например, очень хорошо понимаю, что Россия, скорее всего, не рассматривает Молдову отдельно от своих планов по захвату Украины. И для России в случае, если она сможет развить свое наступление в направлении Одессы, лучше иметь в Молдове какое-то кукольное правительство, подконтрольное, которое подпишет все, что угодно, в частности, будет подыгрывать на международном уровне этим действиям России.

— Если говорить о том, как сейчас оценивают угрозу российской агрессии в отношении Молдовы, то можно сказать, что в том случае, если наступление России будет успешным на юге Украины, то это будет означать также большие проблемы или может даже серьезную угрозу для Молдовы?

— Абсолютно точно.

— А следите ли вы за происходящим на этой территории непризнанной Приднестровской Республики? Что там сейчас?

— Они ввели так называемый красный уровень террористической угрозы, который очень похож на военное положение. Там были провокации, которые, насколько я могу понять, были подготовлены и совершены скорее всего российскими спецслужбами для того, чтобы добавить какое-то напряжение и в направлении Молдовы, и Украины. Нестабильная ситуация в этом регионе привлекает большее внимание Украины, прежде всего украинской армии и Украина вынуждена держать на этом направлении какие-то резервы. Это очень способствует российскому наступлению на Востоке Украины, потому что это важные резервы, которые могли бы много чем помочь на Донбассе. С Молдовой то же самое: все эти события, новости, это придает какой-то напряженности в молдовском обществе и помогает пропагандистской деятельности пророссийских СМИ в Молдове, как-то раскачивать лодку политической и социальной ситуации. Сейчас там тише, но мы видим за последние несколько дней такое политическое наступление, заявления так называемой власти Приднестровья.

И снова, надо понимать, что ситуация в регионе не так проста как может показаться. Да, там очень высокое влияние России, Кремля, но это не значит, что там какой-то прямой полный контроль. Потому что есть местные политические и экономические элиты. Их видение ситуации отличается от Кремля. Например, местные олигархи очень бы не хотели втягивания этого региона в войну, они вообще не хотели, чтобы российская армия дошла до границы, потому что это будет означать, что их россияне в первую очередь выгонят из этого региона. Они не смогут заниматься контрабандой и обогащением. Поэтому не все так линейно и просто в Приднестровье, там разнообразные интересы и очень часто не так просто это все, как выглядит.

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