Додон раскритиковал решение МИД Молдовы выслать российских дипломатов

Додон обещает "восстановить стратегическое партнерство" с РФ после выборов в парламент

Президент Молдовы Игорь Додон "крайне возмущен" решением Министерства иностранных дел Молдовы выслать трех российских дипломатов по делу отравления в британском Солсбери.

"Крайне возмущён решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал он через несколько часов после решения МИДа в Facebook.

Додон указал на Словакию и Турцию (члены НАТО) и Австрию (ЕС), которые отказались высылать российских дипломатов.

"Но очевидно, что лишь после парламентских выборов этой осени мы восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерации на всех уровнях", - анонсировал президент Молдовы изменения курса после выборов в парламент.

Министерство иностранных дел Молдовы во вторник, 27 марта, присоединилось к дипломатическим санкциям в отношении России, выслав из страны трех российских дипломатов.

Дипломаты подчеркнули, что решение принято в знак солидарности с Великобританией и в соответствии с выводами Европейского совета от 23-24 марта, согласно которым нападение в Солсбери признано угрозой безопасности всего Европейского Союз.