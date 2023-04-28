Бывший президент Молдовы пообещал привезти в страну Путина 28 апреля, 06:29 Игорь Додон (Фото:Суспільне)

Пророссийский политик и бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов привезти в страну диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Jurnal.



Во время визита в регион Гагаузия Додон заявил, что привезет Путина в случае повторного избрания на пост президента.

“Вы помните, когда я был с Эрдоганом? Если когда-нибудь я снова стану президентом, я также должен привезти к вам Путина. Путин еще не был в Гагаузии, но мы его привезем», – заявил Додон.

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В начале апреля партия социалистов пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона рассказала, что ездила в Москву "обмениваться" опытом с крупнейшей партией России.