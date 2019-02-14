Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдовы из России Сегодня, 09:58 42 Цей матеріал також доступний українською dodon.igor via Facebook Додон заявил, что у правительства может не быть кворума для принятия решения об отзыве посла dodon.igor via Facebook

Президент Молдовы Игорь Додон не будет подписывать указ об отзыве посла в России Андрея Негуца, если правительство республики примет такое решение.

Об этом он сказал в ответ на обращение Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы к кабинету министров республики, пишет ТАСС.

"Отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти", - сказал Додон.

Он добавил, что у правительства Молдовы, возможно, не будет кворума для принятия такого решения.

Ранее сообщалось, что Молдова решила отозвать своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.

Причины отзыва дипломата он не уточнялись.

