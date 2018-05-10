Додон не считает необходимым выводить войска РФ из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон не видит целесообразности в выведении российских войск из Приднестровья и в целом критикует идею своих коллег из правительства страны.

Додон в интервью РИА Новости заявил, что считает подобную инициативу предвыборным пиаром и попыткой завоевать симпатии проевропейских граждан.

"Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдовы в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам", - заявил он.

Ранее Игорь Додон заявлял, что Украина может помочь в достижении компромисса в вопросе Приднестровья, где базируются российские войска.

Напомним, власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

Смотрите также

В свою очередь спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.