Додон не считает необходимым выводить войска РФ из Приднестровья

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Игорь Додон

Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон не видит целесообразности в выведении российских войск из Приднестровья и в целом критикует идею своих коллег из правительства страны.

Додон в интервью РИА Новости заявил, что считает подобную инициативу предвыборным пиаром и попыткой завоевать симпатии проевропейских граждан.

"Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдовы в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам", - заявил он.

Ранее Игорь Додон заявлял, что Украина может помочь в достижении компромисса в вопросе Приднестровья, где базируются российские войска.

Напомним, власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

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В свою очередь спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.

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