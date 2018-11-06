06 ноября 2018, вторник

Додон: Я оставляю за собой право принять участие в очередных парламентских выборах в Молдове

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Игорь Додон

Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон считает законным свое возможное участие в очередных парламентских выборах в Молдове. 

Как передает Укринформ, об этом он заявил на брифинге в Кишиневе.

"За прошедшие 27 лет независимости Молдовы президенты не были ограничены в правах, в том числе, и в их участии в парламентских выборах. Я оставляю за собой право принять участие в этих выборах", - заявил Додон.

Президент Молдовы отметил, что о его окончательном решении станет известно 24 января 2019 года, когда будут составлены и представлены в Центризбирком партийные списки для участия в выборах, как того требует законодательство.

Додон заявил, что собирается баллотироваться в парламент по спискам Партии социалистов. Эта политсила уже предложила ему первое место в своем списке. 

Лидеры правящей коалиции во главе с Демократической партией заявили, что участие главы государства в выборах является незаконным, поскольку президент, согласно Конституции, - личность не партийная.

Очередные парламентские выборы состоятся в Молдове 24 февраля 2019 года. Выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе: 51 депутат из 101 будет избран по партийным спискам, а остальные 50 - по одномандатным округам.

 

 

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