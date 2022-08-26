Под охраной путинских бодигардов. Дочь Путина потратила миллионы рублей из казны за пять лет свиданий с балетмейстером Зеленским в Мюнхене 26 августа, 13:48 Игор Зеленский и Катерина Тихонова (Фото:Staatsoper.de / Вести)

Катерина Тихонова, младшая дочь российского диктатора Владимира Путина, годами использовала государственные средства и президентскую охрану для частных поездок — в том числе на свидания со своим партнером Игорем Зеленским, который до недавнего времени работал в Мюнхене.

Об этом свидетельствует новое расследование российского проекта Важные истории и немецкого журнала Spiegel.

Журналисты получили доступ к архиву документов электронной почты Алексея Скрипчака — сотрудника Службы безопасности президента РФ (СБП), закрепленного за Катериной Тихоновой.

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Ранее в этом году Важные истории, Настоящее Время, Медуза и центр Досье рассказывали о том, что тайным мужем Тихоновой фактически является российский артист балета Игорь Зеленский. В конце 2017 года у пары родилась дочь. Ранее Зеленский был солистом Мариинского театра, премьером труппы нью-йоркского балета, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала в Италии и других мировых сцен. В 2016—2022 годах Зеленский был художественным руководителем Баварского государственного балета, однако весной 2022 года, на фоне вторжения РФ в Украину, уволился и вернулся в Россию.

НВ пересказывает главные и самые интересные факты, которые удалось выяснить расследователям.



На протяжении почти пяти лет — с 2016-го по 2020-й — охранники президента России летали в Мюнхен десятки раз, сопровождая Тихонову. Они путешествовали порой с интервалом всего в несколько дней и, как правило, большими группами — от семи до десяти человек.

Во время своих многочисленных визитов в Мюнхен сотрудники СБП чаще всего останавливались в гостинице Hotel an Der Oper, расположенной максимально близко к зданию Мюнхенского национального театра. Именно там базируется Баварский государственный балет, которым последние шесть лет руководил Зеленский.

К примеру, в апреле 2018 года в столицу Баварии прибыли в общей сложности 12 офицеров российских спецслужб, которые провели в Мюнхене около месяца.

Игорь Зеленский (3-й слева) с Владимиром Путиным в Севастополе, 2018 год / Фото: Kremlin.ru

Сотрудник Службы безопасности президента Алексей Скрипчак — ключевой координатор безопасности дочери Путина. По данным Важных историй, он служит в воинской части 45000 — судя по документам российских госорганов, это и есть СБП.

В 2013 году именно Скрипчак согласовывал список гостей на свадьбе Катерины Тихоновой и отвечал за безопасность на мероприятии. А во время ее многочисленных поездок за рубеж именно он бронировал отельные номера и для младшей дочери Путина, и для внушительного пула сопровождающих ее президентских охранников.

Например, в конце мая 2016 года Алексей Скрипчак забронировал для Тихоновой номер на две ночи в отеле Hotel Continental Relax & Spa в портовом шведском городе Хальмстад. За день до приезда младшей дочери Путина в Швецию в соседний отель заехали семь офицеров СБП. На следующий день вместе с Тихоновой прибыли еще трое сотрудников президентской охраны. Они поселились в том же Hotel Continental Relax & Spa. В целом численность группы сопровождения дочери Путина в СПА-отель составила десять человек.

Среди прибывших были Дмитрий Даньков и Дмитрий Посуненко — предположительно охранники Путина. Расследователям удалось обнаружить их фотографии в соцсетях, а затем с помощью поиска по картинкам — найти фото и видео с официальных мероприятий, где Даньков и Посуненко охраняли Владимира Путина.

Инфографика: Важные истории

В марте 2017 года Тихонова на два дня летала в Лондон. Тогда Алексей Скрипчак забронировал три номера для шестерых охранников (им приходилось ютиться в тесных лондонских гостиницах по двое) и три для Тихоновой и тех, кто путешествовал вместе с ней.

Но именно Германия была главным направлением зарубежных поездок Тихоновой в последние годы — вероятно, туда она летала на свидания с Зеленским. «Мюнхен стал вторым домом для семьи Владимира Путина», — пишут Важные истории.

Всего за пять лет — с января 2016-го по январь 2021-го — Скрипчак бронировал гостиницу для охранников, обслуживающих Тихонову, почти 100 раз. Только треть бронирований пришлась на Россию, более 40 — на Германию, другими популярными направлениями путешествий были Австрия и Италия.



Немецкие спецслужбы давно заинтересовались визитами охранников Путина. «Огромное количество охраны, видимо, должно было гарантировать безопасность дочери президента. Но вышло наоборот. Столь частые поездки в Германию такого количества молодых, подтянутых россиян с дипломатическими паспортами рано или поздно должны были привлечь внимание немецких спецслужб», — пишут расследователи. Как сообщили источники Der Spiegel, во время одной из поездок в Германию документы сотрудников СБП вызвали подозрение и за ними, а также за дочерью Путина, начали следить.

Несколько лет назад дочь Путина, вероятно, тайно переехала жить в Германию. К началу 2020 года Катерине Тихоновой, видимо, надоело жить на два дома и постоянно летать к Игорю Зеленскому, поэтому она решила переехать к своему партнеру, пришли к выводу расследователи. В октябре 2019 года Алексей Скрипчак получил письмо с темой Переезд в Германию. В нем менеджер логистической компании объяснял личному охраннику Тихоновой, как правильно заполнить опись перевозимого имущества.

Журналисты предположили, что помимо Мюнхена, дочь и зять Путина любили проводить время на баварском озере Тегернзее, расположенном неподалеку. «Суббота — семейный день. Сначала поспим, а потом направимся в сторону Тегернзее. Баварские предгорья Альп просто прекрасны», — так Зеленский описывал свой типичный уик-энд в колонке для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung в ноябре 2021, хотя в его биографии под этой колонкой формальной женой балетмейстера значилась Яна Зеленская, танцовщица кордебалета, которая родила ему троих детей.

В предгорья Альп члены Зеленский и Тихонова также отправлялись в сопровождении все той же толпы сотрудников российских спецслужб. Например, во время двухнедельного отпуска в ноябре 2019 года их сопровождали в общей сложности девять офицеров СБП. Они разместились в четырех гостиницах вдоль озера Тегернзее.

На свои поездки в сопровождении охранников Тихонова тратила миллионы рублей из госказны. Так, бронирование отелей в апреле 2018 года для поездки в Мюнхен обошлось почти в два миллиона рублей. «И это только одно путешествие, а таких были десятки в год. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил за эти поездки, но, очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета», — пишут расследователи.

Дочь Путина пользовалась его бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX. Именно этот самолет, хотя он принадлежит государству, привез Тихонову и ее дочь в апреле 2018 года в Мюнхен, чтобы повидаться с Зеленским.

Маршрут полета бизнес-джета, который использовала семья Путина / Фото: Важные истории

Изначально этот самолет принадлежал давнему другу Владимира Путина и одному из главных экспортеров российской нефти Геннадию Тимченко. Как писали Ведомости, Тимченко купил этот самолет «специально, чтобы порадовать российского президента»: скорость джета близка к скорости звука. Этот и другие самолеты перевозили не только семью Путина, но и самого президента и даже его питомцев: «В отдельных случаях, когда Путин в дальней командировке скучал по своему лабрадору Кони, его доставляли президенту самолетом», — писали Ведомости.

В 2018 году конечным собственником бизнес-джета стал Российский фонд прямых инвестиций — государственная компания, которую возглавляет Кирилл Дмитриев. Дмитриев был гостем со стороны невесты на свадьбе Тихоновой и ее предыдущего мужа, Кирилла Шамалова. Жена Дмитриева Наталья Попова — давняя подруга Тихоновой и ее заместительница в фонде Иннопрактика.

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