Станет ли дочь Путина президентом РФ? Какой замысел вынашивает Кремль уже 15 лет — политолог 24 июня, 07:03 Цей матеріал також доступний українською У Путина есть две дочери, рожденные с разницей в один год в браке с Людмилой Шкребневой: Мария Воронцова (слева) и Екатерина Тихонова (справа) (Фото:Коллаж НВ)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал о замысле относительно преемника российского диктатора Владимира Путина, который Кремль вынашивает уже 15 лет.



По словам Преображенского, у Путин будут прямые наследники мужского пола только если он продержится еще лет 15.

«У него есть родственные преемники женского пола, которые тоже могут быть, и не секрет, что Кремль уже лет пятнадцать тестирует вариант женщины-преемника, он вряд ли случайно это делает, вбрасывая то Ксению Собчак, то Валентину Матвиенко в списки возможных кандидатов в президентской гонке», — рассказал политолог.

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У российского диктатора есть две дочери от официального брака — Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

Также последние несколько лет мировые СМИ обсуждают еще одного возможного потомка Путина — «феноменально похожую на него» Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) 2003 года рождения. Это дочь Светланы Кривоногих, с которой у главы Кремля мог быть многолетний роман. Как показало досье Pandora Papers, бывшая уборщица Кривоногих в 2003 году через оффшорную компанию стала владелицей роскошных апартаментов в Монако с видом на гавань. Кроме того, она владеет акциями банка Россия. В Кремле предположение о том, что Розова является дочерью Путина, опровергают.

Совместные дети могут быть у Путина и с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую не раз видели рядом с российским диктатором на публичных мероприятиях, хотя их отношения и не афишировались. По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей и она живет с ними в Швейцарии. После начала войны России против Украины активисты требовали их депортации из европейской страны.

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