В сопровождении президентской охраны. Дочь Путина постоянно летала в Германию — расследование 26 августа, 08:05 Дочь Путина Екатерина Тихонова (Фото:svoboda.org)

Дочь кремлевского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова регулярно летала в Германию. В поездках ее сопровождали десятки офицеров охраны президента, выяснили Важные истории и Der Spiegel.

Журналистам удалось получить доступ к архиву из электронной почты Алексея Скрипчака — одного из сотрудников СБП, который был закреплен за Тихоновой.

Сообщается, что Тихонова летала в Германию к своему избраннику, артисту балета Игорю Зеленскому, который в 2017 году стал отцом ее дочери.

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С 2017 года Тихонова летала к Зеленскому десятки раз, порой с интервалом всего в несколько дней.

Вместе с Тихоновой летали и ее охранники. Как правило, они прибывали группами от семи до 10 человек и селились в гостинице Hotel an der Oper, которая находится на соседней улице от Баварского балета. Например, весной 2018 года группа офицеров СБП целый месяц прожила в разных мюнхенских отелях, пока в городе находилась Тихонова и ее дочь.



Бронирование гостиниц в этой поездке обошлось почти в два миллиона рублей.

В общей сложности с января 2016 года по январь 2021-го — Скрипчак бронировал гостиницу для охранников, которые сопровождали Тихонову, почти 100 раз. При этом лишь треть бронирований пришлась на Россию. Более 40 были в Германии, другими популярными направлениями стали Австрия и Италия.

По данным Der Spiegel, спецслужбы ФРГ долго не замечали неофициальных визитов дочери Путина. Москва должна была информировать об этих поездках, чтобы охранники Тихоновой имели возможность носить оружие на территории Германии, но таких предупреждений не делалось.



Иногда Тихонова летала в Германию Аэрофлотом. В других случаях она использовала бизнес-джеты. Стоимость часа аренды таких самолетов составляет от семи до десяти тысяч евро. Это означает, что только один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. Кто платил за перелеты Тихоновой, неизвестно.



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